‘ऐ दिल है मुश्किल’ हा सिनेमा प्रदर्शित होऊ द्यावा : संजय मांजरेकर

उरी दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदीबाबत देशभरात चर्चा सुरु असताना आता या वादात माजी क्रिकेटर संजय मांजरेकरनही उडी घेतली आहे. मनसेकडून ‘ए दिल है मुश्किल’ सिनेमाच्या प्रदर्शनला होणाऱ्या विरोध पाहून मांजरेकरनं त्यांच्यावर टीका केली आहे.

‘ऐ दिल है मुश्किल हा सिनेमा शूट केला तेव्हाची परिस्थिती वेगळी होती आणि आताची परिस्थिती वेगळी आहे. त्यामुळे ऐ दिल है मुश्किल हा सिनेमा प्रदर्शित होऊ द्यावा, यापुढे पाकिस्तानी कलाकारांना घेऊन सिनेमा करणार नाही”, असं करण जोहरने म्हटलं आहे. पण तरीही मनसेचा विरोध मावळलेला नाही.

पाकिस्तानी कलाकारांचे सिनेमे प्रदर्शित करण्यास मनसे विरोध केला. ‘मल्टिप्लेक्सच्या काचा खूप महागड्या असतात हे विसरु नका’ असा धमकीवजा इशारा मनसेकडून देण्यात आला आहे.

मनसेच्या या भूमिकेनंतर संजय मांजरेकरनं ट्वीटरवरुन मनसेवर बोचऱ्या शब्दात टीका केली आहे.

One MLA party, MNS, not learning their lessons. With threats of vandalism etc they are certain to be a zero MLA party next elections.

— Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) October 18, 2016