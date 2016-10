दिग्दर्शक राम गोपाल वर्मा याच्या ‘सरकार ३’ चित्रपटात भूमिका साकारणा-या कलाकारांची नावे जाहीर करण्यात आली आहेत. राम गोपाल वर्मा याने त्याच्या सोशल मिडिया अकाउंटवरून सर्व कलाकारांच्या व्यक्तिरेखांचा खुलासा केला आहे. यावेळी ‘सरकार ३’ मध्ये सुभाष नागरे या व्यक्तिरेखेसह काही रोमांचित करणा-या व्यक्तिरेखा दिसणार असून, त्या सध्याच्या राजकरणापासून प्रभावित आहेत. विशेष म्हणजे यावेळी चित्रपटातील कलाकारांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. अमिताभ बच्चन वगळता चित्रपटातील बहुतेक कलाकार बदलण्यात आले आहेत. चित्रपटाची कथा आदीच्या दोन्ही चित्रपटांपेक्षा वेगळी असल्यामुळे अभिषेक बच्चन आणि ऐश्वर्या राय बच्चन यात दिसणार नसल्याचे वर्माने सांगितले आहे.

राम गोपाल वर्माने रविवारी ट्विटरवरून चित्रपटातील कलाकार आणि त्यांच्या व्यक्तिरेखांचा खुलासा केला. अभिनेता जॅकी श्रॉफ यात महत्त्वाच्या भूमिकेत असून तो ‘सर’ ही व्यक्तिरेखा साकारताना दिसेल.

Jackie Shroff plays a character referred to as Sir in Sarkar 3 pic.twitter.com/DnqRREAIk7

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 16, 2016