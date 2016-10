प्रतीक्षा संपली; मोटो झेडची आजपासून विक्री

भारतील स्मार्टफोन प्रेमींसाठी खूशखबर. मोटोरोला कंपनीचा बहुचर्चित स्मार्टफोन मोटो झेड आणि मोटोमॉडची आज मध्यरात्रीपासून फ्लिपकार्ट आणि अमेझॉनवर विक्री सुरू होणार आहे. अलिकडेच हा फोन कंपनीने भारतात लाँच केला होता.

मोटो झेड मध्ये टर्बो बॅटरी चार्जिंगची सुविधा देण्यात आल्याने केवळ १५ मिनिटांतच बॅटरी चार्ज करता येणार आहे.

अँड्रॉईड मॅशमेलो ६.०.१ या ऑपरेटींग् सिस्टिमवर हा फोन चालणार आहे.

हा जगातला सर्वात पातळ प्रिमियम स्मार्टफोन असणार आहे. त्याची जाडी केवळ ५.२ मि.मी. असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

मोटो झेड च्या बॅक पॅनलला मॉड डिव्हाईस देण्यात येणार आहे, त्यात जेबीएल चे स्पीकर, प्रोजेक्टर वैशिष्ट्यपूर्ण बॅक पॅनल्स आणि पॉवरबँक अशा सुविधा असतील.

मोटोमॉडच्या साह्याने बॅकपॅनलचे रुपांतर झुमची सोय असलेल्या कॅमेऱ्यात करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे हा वेगळा अनुभव ठरणार आहे.

मोटो झेड साधारणत: ४० हजार, तर मोटो प्ले २५ हजार रुपयांत उपलब्ध होणार आहे, तर मोटो मॉडच्या प्रत्येक डिव्हाईससाठी वेगळी किंमत मोजावी लागणार असून ती १५ हजारापर्यंत आहे.

मोटो झेडचा डिस्प्ले ५.५ QHD चा असेल. ४ जीबी रॅम, ३२/६४ जीबी इंटरर्नल मेमरी आणि २ टीबीपर्यंत एक्सपांडेबल मेमरी अशी त्याची वैशिष्ट्ये असतील.

The #MotoZ & #MotoZPlay with #MotoMods. Sale starts tonight at 11:59PM only on @Flipkart & @amazonIN.#WorthTheWait pic.twitter.com/SFW3ipav2R

— Moto India (@Moto_IND) October 16, 2016