पाक कलाकारांसोबत काम करणार नाही – अजय देवगण

अभिनेता अक्षय कुमारपाठोपाठ बॉलिवूडचा ‘सिंघम’ अर्थात अजय देवगणने पाकिस्तानी कलाकारांसोबत काम करण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. कोणत्याही पाकिस्तानी कलाकारसोबत स्क्रीन शेअर करणार नाही, असं अजय म्हणाला. त्याचसोबत पाकिस्तानी कलाकारांवरील बंदीचंही समर्थन केलं आहे.

एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत अजय देवगण म्हणाला की, “सीमेच्या पलिकडून गोळीबार होत आहे, अशा परिस्थितीत कोणत्याही पाकिस्तानी कलाकारसोबत काम करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”

“ही वेळ देशाच्या पाठिशी राहण्याची आहे. याबाबतीत माझं स्पष्ट मत आहे की, तुम्ही सर्वात आधी भारतीय आहात. माझे चित्रपट पाकिस्तानात प्रदर्शित होत नसतील तरी मला फरक पडत नाही. त्यांचे कलाकार त्यांच्या देशासोबत आहेत. ते इथे कमावतात, पण देशाची साथ देतात. आपल्याला त्यांच्याकडून शिकायला हवं,” असं अजय म्हणाला.

आपल्याकडून चर्चेची अपेक्षा केली जाते, त्याचवेळी सीमेवर गोळ्या झाडल्या, एकाच वेळी दोन्ही गोष्टी कशा शक्य आहेत? असा प्रश्न उपस्थित करत त्याने पाकिस्तानच्या दुटप्पी भूमिकेवर टीकास्त्र सोडले आहे.

माझे सिनेमे पाकिस्तानात झळकणार नसतील तर मला फरक पडत नाही, ही वेळ देशासोबत राहण्याची आहे. त्यांचे कलाकार त्यांच्या देशासोबत आहेत, ते इथे कमावतात, पण स्वतःच्या देशाची साथ देतात, अशा शब्दांत अजयने पाकिस्तानविरोधात संताप देखील व्यक्त केला आहे. अजयने मांडलेल्या भूमिकेवर त्याची पत्नी आणि बॉलिवूड अभिनेत्री काजोलने ट्वीट करुन त्याचे कौतुकदेखील केले.

So proud of my husband for taking a non political and absolutely correct stand . @ajaydevgn #ProudIndian

— Kajol (@KajolAtUN) October 7, 2016