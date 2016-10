‘ट्युबलाइट’ चित्रपटामधील गाण्याच्या चित्रीकरणाचा व्हिडिओ लीक

कबीर खानचा आगामी सिनेमा ‘ट्यूबलाइट’मध्ये भारत आणि चीन या देशांमधील युद्ध परिस्थिती दाखवण्यात आली आहे.

हा विषय तरी गंभीर असला तरी यातही सलमान नाचताना दिसणार आहे.

या गाण्याचा सराव करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.

मनालीमध्ये या सिनेमाचे शुटिंग सध्या सुरु आहे.

लीक झालेल्या या व्हिडिओमध्ये नृत्य दिग्दर्शकाच्या ग्रृपबरोबर तो नृत्याचा सराव करताना दिसत आहे.

हा सिनेमा पुढच्या वर्षी ईदला प्रदर्शित होणार आहे.

What a Friday to start with! Got a clip of @BeingSalmanKhan 's leaked dance video from #Tubelight , watch it guys 😉 pic.twitter.com/W884YzlW5v

— Miss Kyra (@MissKyra12) October 7, 2016