भारतीय वायूदालाचा ८४ वा वर्धापन दिन

भारतीय वायू दल हे प्रत्येक भारतीयासाठी अभिमानाचे स्थान आहे.

भारतीय वायू दलाला आज ८४ वर्ष पूर्ण झाली आहे.

भारतीय वायुसेना ही भारतीय संरक्षण दलांच्या पाच मुख्य विभागांपैकी एक असून तिच्यावर भारताच्या वायुक्षेत्राचे रक्षण करण्याची व भारतासाठी हवाई युद्ध करण्याची जबाबदारी आहे.

भारतीय हवाई दल जगातल्या पहिल्या पाच उत्कृष्ट दलातील एक मानले जाते.

गाझियाबाद येथील हिडन एअरबेस येथे वायू दलाचा ८४ वा वर्धापनदिन साजरा करण्यात येत आहे.

भारताचे राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी भारतीय वायू दलाला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील वायू दलाला शुभेच्छा दिल्या आहेत.

भारतीय वायू दलाची स्थापना ८ ऑक्टोबर, इ.स. १९३२ रोजी इंग्राजांद्वारे झाली होती.

सुब्रोतो मुखर्जी हे पहिले स्क्वाड्रनचे वायुदलातले प्रमुख होते. १२ मार्च इ.स. १९४५ रोजी वायुदलाचे नाव रॉयल इंडियन एअर फोर्स असे करण्यात आले.

भारतीय वायू दल हे जगातील पाच सर्वोत्कृष्ट दलांपैकी एक असून ‘ऑपरेशन राहत’ हे वायू दला मार्फत चालवलेली जगातील सर्वात मोठी मोहीम होती.

दलाचे मुख्यालय दिल्ली येथे असून भारतीय वायू दलात एकूण १,७०,००० जवान आहेत तर आरूप राहा हे वायू सेनेचे प्रमुख आहेत.

नभ:स्पृशं दीप्तम्। हे भारतीय वायू दलाचे ब्रीदवाक्य असून हे वाक्य गीतेतल्या एका श्लोकातील आहे.

इ.स. १९४७ मध्ये विमानांना पिस्टन वर चालणारी इंजिने बसवलेली असत.

जेट इंजिनांच्या आगमनानंतर त्याची जागा नंतर वेगवान जेट विमानांनी घेतली.

प्रथम नॅट, हंटर, कॅनबेरा यासारखी ब्रिटिश बनावटीची विमाने वायुसेनेत सहभागी केली गेली. त्यानंतर तंत्रज्ञानाच्या कसोटीवर त्यांची जागा फ्रेंच बनावटीच्या विमानाने घेतली. भारतीय परराष्ट्र धोरणामुळे आणि रशियाने उत्तम सहकार्य केल्याने दणकट बनावटीची रशियन बनावटीची लढाऊ आणि मालवाहू विमाने भारतीय वायू दलात सहभागी करण्यात आली. तसेच रशियन हेलिकॉफ्टर्सचाही दलात सहभाग करण्यात आला.

आधुनिक रडार यंत्रणा, क्षेपणास्त्रे, दळणवळण यंत्रणा, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेअर सी-४ आय ही संगणक प्रणाली वायुसेनेकडे आहे. हवेतल्या हवेत इंधन पुरवठा करणारी विमाने, विमानातून रडार वापरून दूर अंतरावरील शत्रूच्या विमानांची टेहळणी करणारी यंत्रणा, कक्षेबाहेरील शत्रूच्या ठिकाणाचा वेध घेणारी इत्यादी अत्यंत आधुनिक शस्त्रास्त्रे सेनेत सहभागी करण्यात आली आहेत.

Saluting all air warriors & their families on Air Force Day. Thank you for protecting our skies. Your courage makes India proud. pic.twitter.com/bCusPOV1nf

— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2016