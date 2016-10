लष्करी तळावर हल्ला करणाऱ्या ३ अतिरेक्यांचा खातमा

नवी दिल्ली, ता. ६ : कुपवाडा जिल्ह्यातील हंदवाडा येथे ३० रायफल्सच्या सैन्यतळावर काल रात्री दहशदतवाद्यांनी सैनिकांवर गोळीबार केला. रात्रभर जवानांनी शोधमोहीम राबविली.

त्यानंतर पहाटेच्या सुमारास पुन्हा हल्ला करण्यात आला. त्यात भारतीय जवानांनी केलेल्या गोळीबारात तीन अतिरेकी ठार झाल्याचे वृत्त आहे.

पहाटे पाचच्या सुमारास अतिरेक्यांनी हल्ला केल्यानंतर १५ ते २० मिनिटे चकमक झाली त्यानंतर सकाळी ६.३० ला दुसरा हल्ला झाला. त्यात जवानांनी दिलेल्या जोरदार प्रत्युत्तरात २ अतिरेकी ठार झाले.

तीन अतिरेकी लष्करी वेशात आल्याचे लष्करी सूत्रांनी सांगितले. भारतीय सीमा ओलांडण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता.

दरम्यान या चकमकीत कुणीही जवान जखमी झाल्याचे वृत्त नाही. येथे अजूनही चकमक सुरूच आहे.

#SpotVisuals (visuals deferred) Firing resumed outside an Army camp in Langate in Handwara (J&K) after a 15 mins stand off pic.twitter.com/EYOIn4I03C

— ANI (@ANI_news) October 6, 2016