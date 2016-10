पंजाबमध्ये रावी नदीत टोटा गुरू पोस्टजवळ सापडली संशयास्पद बोट; बीएसएफकडून चौकशी सुरु

पंजाबमध्ये मंगळवारी सकाळी रावी नदीच्या पात्रात एक बेवारस नाव आढळून आली.

सीमा सुरक्षा दलाकडून (बीएसएफ) ही नाव ताब्यात घेण्यात आली आहे.

ही नाव दहशतवाद्यांची असल्याची शक्यता लक्षात घेऊन संपूर्ण परिसरात सर्च ऑपरेशन सुरू करण्यात आले आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार रावी नदीत टोटा गुरू पोस्टजवळ ही बोट दृष्टीस पडली.

या बोटीवर पाकिस्तानी खुणाही आढळून दिल्या आहेत.

काही दिवसांपूर्वी गुजरातमधील पोरबंदरजवळ पाकिस्तानमधून आलेली एक संशयास्पद बोट आढळली होती.

पोरबंदर येथे गस्तीवर असलेल्या तटरक्षक दलाच्या समुद्र पावक या गस्त घालणा-या बोटीला एक संशयास्पद बोट आढळली .

यानंतर तटरक्षक दलाच्या जवानांनी तात्काळ त्या बोटीला घेराव घातला आणि बोट ताब्यात घेतली.

बोटीमध्ये नऊ पाकिस्तानी नागरिक होते.

Punjab police carry out search operations in Shikar Mashia area (Dera Baba Nanak) of Gurdaspur sector after suspected movement were seen.

