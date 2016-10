आयफेल टॉवरवर होणार ‘बेफिक्रे’चे ट्रेलर लाँच

यशराज फिल्म्सकडून १० ऑक्टोबरला ‘बेफिक्रे’चा ट्रेलर लाँच करण्यात येणार आहे.

विशेष म्हणजे बेफिक्रेचा ट्रेलर लाँचचा सोहळा आयफेल टॉवरजवळ संपन्न होणार आहे.

रणवीर सिंग आणि वाणी कपूर यांच्या मुख्य भूमिका असलेल्या बेफिक्रेचा ट्रेलर फ्रेंच अधिकाऱ्यांच्या मदतीने १० ऑक्टोबरला लाँच करण्यात येणार आहे.

एक युथफुल प्रेम कहाणी असलेल्या बेफिक्रेच्या ट्रेलरसाठी रणवीर आणि वाणी उपस्थित असतील, अशी माहिती यशराज फिल्म्सकडून देण्यात आली आहे.

Befiपॅरिसमधील स्वातंत्र्याची भावना आणि भानवावश जीवन यावर बेतलेला बेफिक्रे ९ डिसेंबरला प्रदर्शित होणार आहे.

Mon Amour, the day is almost here! @befikrethefilm trailer to launch on 10th October at Eiffel Tower #BefikreInParis pic.twitter.com/JBz7WxNALW

— Yash Raj Films (@yrf) October 3, 2016