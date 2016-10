टायगरचा ‘मुन्ना मायकल’ पुढील वर्षी ७ जुलैला प्रदर्शित होणार

टायगर श्रॉफच्या आगामी ‘मुन्ना मायकल’ या सिनेमाचा फर्स्ट लूक रिलीज झाला आहे.

टायगर या सिनेमात एका पॉप डान्सरच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

एक गरिब मुलगा मायकल जॅक्सनला आदर्श मानतो आणि तसा डान्सर बनण्यासाठी कसा धडपडतो, यावर या सिनेमाची कथा आधारित आहे.

टायगर या लूकमध्ये मायकल जॅक्सनच्या स्टाईलमध्ये दिसत आहे.

टायगरने आपल्या ट्विटरच्या माध्यमातून चित्रपटाचा फोटो आणि प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली, डान्सच्या प्रत्येक स्टेपचा आनंद घेतला, असं कॅप्शन टायगरने दिलं आहे.

‘मुन्ना मायकल’ पुढच्या वर्षी ७ जुलै रोजी रिलीज होणार आहे.

विकी रजनी यांनी सिनेमाची निर्मीती केली आहे.

सिनेमाची अभिनेती लवकरच निश्चित केली जाणार आहे.

Enjoying every "step" of this journey no matter how difficult or complexed. Here's our tribute to the king! #MunnaMichaelFirstLook 🙏😊 pic.twitter.com/kKw8sSOsFF

— Tiger Shroff (@iTIGERSHROFF) October 3, 2016