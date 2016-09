अदनान सामीने केले मोदी आणि जवानांचे अभिनंदन

सर्जिकल स्ट्राइकद्वारे पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये घुसून भारतीय लष्कराने ३५ ते ४० दहशतवाद्यांचा खात्मा केला आणि भारतीय सैन्यासोबत पंतप्रधान नरेंद मोदींवर सर्वच स्थरातून कौतुकाचा वर्षावही सुरू झाला.

मूळचा पाकिस्तानी असलेला मात्र, नुकतंच भारतीय नागरिकत्व मिळालेला गायक अदनान सामीही यामध्ये मागे नाही.

‘दहशतवाद्यांविरोधात केलेल्या कारवाईबद्दल आपल्या धाडसी जवानांचं आणि पंतप्रधान मोदींचं मनापासून अभिनंदन’ असं ट्वीट सामीने केलं आहे.

सामीच्या या ट्वीटने पाकिस्तानच्या जखमेवर मीठ चोळायचंच काम केलं आहे.

पाकिस्तानातून मात्र, सामीच्या या ट्विटवर तिखट प्रतिक्रिया उमटत असून सामीवर चांगलंच तोंडसूख घेण्यात येत आहे.

Big Congratulations to @PMOIndia & our brave Armed forces for a brilliant, successful & mature strategic strike against #terrorism ! #Salute

— Adnan Sami (@AdnanSamiLive) September 29, 2016