बहुचर्चित चित्रपट ‘बाहुबली-दी कनक्ल्युझन’च्या लोगोचा फर्स्ट लूक रिलीज करण्यात आला आहे. तर सिनेमाचा फर्स्ट लूक २२ ऑक्टोबर रोजी रिलीज होणार आहे,अशी माहिती सिनेमाचे दिग्दर्शक एस.एस. राजामौली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे.

तर हा चित्रपट २८ एप्रिल २०१७ रोजी बॉक्सऑफिसवर झळकणार आहे

First look of Baahubali 2 the conclusion will be out on 22nd oct, a day before Prabhas' birthday#WKKB pic.twitter.com/2Fc2ifIg3a

— rajamouli ss (@ssrajamouli) September 30, 2016