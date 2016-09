१८ नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार ‘फोर्स 2’

अभिनेता जॉन अब्राहमचा आगामी चित्रपट ‘फोर्स २ ‘ चा पोस्टर रिलीज करण्यात आला आहे.

यबद्दल जॉनने ट्विटरच्या माध्यमातून माहिती दिली आहे.

२०११ मध्ये आलेल्या फोर्स चित्रपटाचा हा सिक्वेल आहे.

जॉन अब्राहमने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोस्टर शेअर केला आहे.

‘फोर्स २’ च्या निमित्ताने जॉन अब्राहम आणि सोनाक्षी सिन्हा प्रथमच एकत्र दिसणार आहेत.

सिक्वेलच्या दिग्दर्शनाची जबाबदारी अभिनय देवने सांभाळली आहे.

एम एस धोनी चित्रपटाच्या रिलीजवेळी चित्रपटगृहांमध्ये ‘फोर्स २’ चा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात येणार आहे.

१८ नोव्हेंबरला हा चित्रपट रिलीज होणार आहे.

He's Tough. He's Intense & he's back in action with Twice the Force!

Presenting ACP Yashwardhan for @Force2thefilm pic.twitter.com/1Ru1aPldso

— John Abraham (@TheJohnAbraham) September 27, 2016