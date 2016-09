१६ ऑक्टोबरला सुरु होणार ‘बिग बॉस’चे १०वे पर्व

नवी दिल्लीः ‘बिग बॉस १० ’ या बहुप्रतिक्षित मालिकेच्या आगमनाची प्रतिक्षा अखेर संपली आहे. १६ ऑक्टोबर रोजी कलर्स वाहिनीवर कार्यक्रम सुरु होणार असल्याची घोषणा कलर्सचे सीईओ राज नायक यांनी केली आहे.

राज नायक यांनी ट्विटरद्वारे माहिती देताना म्हणाले, अखेर प्रतिक्षा संपली, १६ ऑक्टोबर म्हणजे रविवारी ‘बिग बॉस १० ’ भेटीला येत आहे.

.@BiggBoss fans the wait is over.. Shuru Ho Raha hai 16th October #Ravivaar Ko. @iamappyfizz Presents #BiggBoss10 pic.twitter.com/G35uXdUaZk

— Raj Nayak (@rajcheerfull) September 17, 2016