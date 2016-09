पॅराऑलिंपिकमध्ये भारताच्या दीपा मलिकला रजतपदक

रिओ, ता. १३ : रिओ ऑलिंपिकदरम्यान तिचे सर्व सामान हरवले, इतरही अडचणी आल्या पण या सर्वांवर जिद्दीने मात करत महिलांच्या गोळाफेक स्पर्धेत दीपा मलिकने रिओतील पॅराऑलिंपिकमध्ये सुवर्णपदक पटकावून देशाची मान उंचावली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याबद्दल दीपाचे अभिनंदन केले असून तुला मिळालेल्या रजतपदकामुळे देशाची मान अभिमानाने उंचावली असल्याचे त्यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

अर्जून पुरस्कार विजेत्या दीपा मलिक यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी सैन्यदलाशी संबंधित असून त्यांचे पती आणि वडील सैन्यदलात अधिकारी होते. आतापर्यंत भारतातील राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये दीपा यांनी ३३ सुवर्णपदके मिळवलेली आहेत. गोळाफेक आणि मोटरस्पोर्टसमध्ये त्या कार्यरत होत्या मात्र नंतर त्यांनी आपली कारकिर्द घडविली. त्या पॅराप्लेजिक आहेत. ट्युमरच्या ऑपरेशन्सनंतर त्यांची कमरेखालची बाजू लुळी पडली तरी त्यांनी जिद्द कायम राखली. आज त्या भारताला रजतपदक मिळवून देणाऱ्या पहिली महिला बनल्या आहेत.

Many Congratulations @DeepaAthlete for your phenomenal performance at the #paralympics.. Here's to many more victories!

— sachin tendulkar (@sachin_rt) September 12, 2016