अक्षय कुमारच्या वाढदिवशी काय म्हणाली दिया मिर्झा

आज अभिनेता अक्षय कुमारचा वाढदिवस असल्याने अनेकांनी त्याला सोशल मीडियावर शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्या बीसीसीआय चे अनुराग ठाकूर, क्रिकेटपटू विरेंद्र सेहवाग, अभिनेता आफताब शिवदासानी, अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा यांच्यासह अनेक चाहत्यांनी शुभेच्छा दिल्या आहे.

त्यातही विरेंद्र सेहवाग आणि अभिनेत्री दिया मिर्झाची प्रतिक्रिया बोलकी आहे. ती म्हणते, की मला अक्षयसोबत स्टेज शो केला आणि मी खऱ्या अर्थाने या क्षेत्रात भरारी घेऊ शकले.

विरेंद्र सेहवागने म्हटलेय की तू कॉमेडी ॲक्शन ड्रामा आणि खेळात ऑलराऊंडर आहेस. अनुपम खेर यांनी म्हटलेय की व्यक्ती आणि अभिनेता म्हणून तूझा आजवरचा प्रवास नक्कीस प्रेरणादायी आहे. यावर अक्षयने सर्वांचे आभार मानले आहेत.

That's very kind of you, thanks Viru 😃🙏🏻 https://t.co/IvYLjs7tLC

