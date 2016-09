सचिनच्या घरच्या गणपतीचे जाँन्टी ऱ्होडसने घेतले दर्शन

नाशिक, ता. ६ : ओळखा पाहू, कोण घेतेय गणपतीचे दर्शन? असे ट्विट टाकून सचिन तेंडूलकरने काल ट्विटरच्या चाहत्यांची उत्सुकता कमालीची वाढविली. त्या फोटोत गणपतीचे दर्शन घेतानाचा पाठमोरा फोटो होता.

थोड्यात वेळात त्या व्यक्तीचे पुन्हा समोरील छायाचित्र प्रसिद्ध करून ती व्यक्ती म्हणजेच एका गोड मुलीचा बाप, जाँटी ऱ्होडस् असे ट्विट केले.

सचिन तेंडूलकरच्या घरी गणेशस्थापनेनंतर काल दक्षिण आफ्रिकेचा खेळाडू जाँन्टी ऱ्होडस्सह युवराज सिंग आदींनी दर्शन घेतले.

And then there were three 😉 @JontyRhodes8 @YUVSTRONG12 pic.twitter.com/Qlfnwf9wFZ

— sachin tendulkar (@sachin_rt) September 5, 2016