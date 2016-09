शिक्षकांना राष्ट्र निर्माता हे बिरुद मिळावे

५ सप्टेंबर हा दिवस शिक्षक दिन म्हणून देशभर साजरा केला जातो. महनीय कार्य करणा-या डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णनन यांच्या स्मृती प्रीत्यर्थ साजरा केला जाणारा हा दिवस आहे. या वर्षी योगागायोगाने गणेश चतुर्थी आली आहे. गणेश अर्थात मंगल कामना मागणीचा आणि आनंदोत्स म्हणून साजरा करण्याचे एक प्रतीक्षित पर्व असते.

कुठल्याही कामाची सुरुवात करतांना श्री गणेशा करा ! असे आपण म्हणतो या गणेश उत्सवाला देखील राज्य शासनाने शिक्षकांना राष्ट्र निर्माता हे बिरूद देवून गौरवावे कारण, काही दिवसांपूर्वी वर्तमानपत्रात ठळक शीर्षकाखाली एक बातमी वाचनात आली. शिक्षकांना राष्ट्र निर्माता हे बिरूद वाचून आनंद वाटला.

मध्य प्रदेश शासनाने हे अधिकृतरीत्या जाहीर केले आहे. मध्य प्रदेशात या आधी शिक्षकांना गुरुजी, संविधा शिक्षक, सहायता शिक्षक अश्या विविध नावांनी ओळखले जायचे. परंतु, शासनाणे ही अधिकृत घोषणा करून मध्य प्रदेशातील शिक्षकांना एक प्रकारे अभिमान बहाल केला आहे. त्याच बरोबर भारतभरातील शिक्षकांसाठी एक आशादायक चित्र सुद्धा उभे केले आहे.

शिक्षक हा राष्ट्राच्या भवितव्याचा मूळ रचयिता आहे. कलाकृतीला घडवणारा जसा कलाकार असतो त्याच प्रमाणे शिक्षक हा देशाचा सत्यार्थी निर्माता आहे. बालवयात रुजविली जाणारी संस्कार हि चिरकाल टिकणारी आणि मानवाच्या जडण घडनीसह मन घडणीला कारणीभूत असतात.

स्व.डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम राष्ट्राच्या याच संपत्तीचा मोठा अभिमान बाळगत होते.बालकांमध्ये रमणारे आणि तरुणांमध्ये अव्वल भारताचे स्वप्न पाहणारे कलाम नेहमी म्हणायचे की, The Future Of Nation Ir Being Shaped In Itr Clarrroomr अर्थात भारताचे उज्ज्वल भवितव्य हे शाळा कॉलेजातील वर्ग खोल्यांमधून घडत आहे. असा त्यांचा ठाम विश्‍वास होता. आणि या कारणाने डॉ.कलामांचा शिक्षकांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन देखील कमालीचा आदरयुक्त होता. याच प्रमाणे अध्यात्मासह समाजात जाणीव जागृती पेरणारे लोकशिक्षक संत तुकाराम महाराजही सांगून गेले की उत्तम बिजा पोटी ङ्गळे रसाळ गोमटी अर्थात जसे पेराल तसेच उगवेल, बी जर उत्तम असेल तर त्यापासून येणारी ङ्गळ ही त्याच प्रतीची असतील.

यासाठी बियाणे रुजवतांना व बालकांवर संस्कार करतांना कसोसीने काळजी घेतली पाहिजे. आजच्या काळात समाजाला सुसंस्कृत विचारंकडे झुकवणारा, राष्ट्राप्रती आपुलकीची भावना रुजवणारा, देशाला प्रगतीच्या वाटेवर स्वार कारण्याची भावना वृद्धिगत करणारा हा शिक्षकच आहे. देशातल्या लाहानतल्या लहान पदापासून ते मोठ्यातल्या मोठ्यापदापर्यंत पोहचणा-या व्यक्तीच्या विचारांवर शिक्षकांच्या विचार सारणीचा ङ्गार मोठा पगडा असतो. यासाठी शिक्षक हा सर्वगुण संपन्न असावा. त्याचे बुद्धीकौशल्य चाणाक्ष असावे, स्वत:ची प्रतिमा जोपासणारा, सुयोग्य पद्धातीने वर्ग हाताळनारा, विविध उपक्रमांचे यशस्वी उपयोजन करणारा, विद्यार्थी हितात आर्ंतमनाने रस घेणारा, शांत व प्रेमळ वृत्तीचा शिक्षक विधात्या समच आहे.

पूर्वी शिक्षकास समाजाकडून जो आदर सन्मान बहाल केला जायचा तो आज लयास गेल्याचे चित्र आहे. परिस्थितीनुरूप करणे अनेक असतीलही पण शिक्षकांविषयी समाजात आदर निर्माण होणे क्रमप्राप्त आहे. आणि याकरीता शासनाने एक पाउल पुढे घेवून पुन्हा हे सुगीचे दिवस आणावेत. विनाअनुदान-अनुदानीत असे भेद हद्दपार करावेत, अशैक्षणिक कामे काढून ङ्गक्त शैक्षणिक कामांचा भर देवून राष्ट्र हितास प्राधान्य द्यावे.

गुरुजनांनी ज्ञानदानाने व कलाकारांनी देशाच्या कानाकोप-यात अशी अनंत शिल्पे कोरून ठेवली आहे, किँबहुना कोरत आहे. आणि ती शिल्पे राष्ट्राला चिरंतन प्रेरणा देत आहे. माणसाने कशासाठी जगावे आणि कशासाठी मरावे हे शिकवण्याचे कार्य गुरुजन करीत असतात. आदर्श ध्येयवाद हा कसा असावा ? हे नव्या उगवत्या पिढीसमोर मांडण्याचे कार्य गुरुजानच करीत असतात. ज्यांच्या प्रतिभेच्या ह्स्तकौशल्यांची झेप जेवढी उंच व जितकी मोठी तितके उत्सुंग आणि भव्य शिल्प साकार होत असते. आपल्या भारतीय ईतिहासात अशी अगनित शिल्पे गुरुजनांनी घडविली आहेत. याची जाणीव ठेवावी.

मरगळलेल्या समाजात चैतन्य निर्माण करण्याचे कार्य गुरुजानांनी करून राष्ट्राचा ईतिहास घडविला आहे.त्यात गुरुदेव रवींद्रनाथ टागोर, महादेव रानडे, डॉ.राधाकृष्णन, आचार्य नरेंद्र देव, महात्मा ङ्गुले, महर्षी कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉ.आंबेडकर यांनी या शिक्षण शारदेच्या ज्ञारथाची सेवा केली आहे. राष्ट्र घडणीत या महंतांचे कार्य अनमोल आहे. आणि याच कार्याचा वसा समर्थ पणे पेलणा-या समस्त शिक्षकांना राष्ट्र निर्माता हे बिरूद देवून शासनाने सन्मानित करून आदर्शचा एक नवा पायंडा रुजवावा अशी अशा राज्यासह देशातील शिक्षकांची आहे.

कारण, शिक्षक म्हणजे विशाल वृक्षच असतो ज्याच्या ङ्गांदी ङ्गांदीतून सळसळत असतात बेदरकारपणे ज्ञानाची पानं आणि त्याच्याच छयेखाली लाभते सौख्य !

– प्रा.पंकज पाटील,रावेर

मो. ०९४२२६१०६१०