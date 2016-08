रिलायन्स जिओ इतके स्वस्त की विजय मल्ल्यांनाही परवडणार

धन्यवाद मुकेशभाई, तुम्ही डाटा इतका स्वस्त देताय की मलासुद्धा आता तो परवडू शकेल- हे ट्विट केलेय विजय मल्ल्यांनी. अर्थात हे काही त्यांचे अधिकृत ट्वीटर अकाऊंट नाही, तर कुणीतरी त्यांच्या नावे ते चालवतोय.

सध्या दिवाळखोरीत निघाल्याने मल्ल्यांना सुद्धा परवडणार अशी त्यामागची खोचक भावना आहे.

रिलायन्स ४जी अधिकृतरित्या सुरू झाल्यानंतर सोशल मीडियात त्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरूच आहे, शिवाय काही गमतीदार संदेशही फिरत आहेत. त्यापैकी एक बनावट मल्ल्यांचा इथे दिला आहे.

हॉलिवूड, बॉलीवूड, क्रीडा अशा सर्वच क्षेत्रातील सेलिब्रिंटींच्या नावे रिलायन्स जिओ वर प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

विशेषत: हेरा फेरी सिनेमातील बाबूभैय्या आणि अक्षय व सुनिल शेट्टींचा फोटो व्हायरल होत असून या तिघांना एअरटेल, बीएसएनएल, व्होडाफोनचे सीईओ संबोधून गंमत केली आहे.

पाकिस्तानातील लोकांनी भारताचा व्हिसा घेण्यासाठी रांगा लावल्या आहेत, कारण आहे येथे स्वस्त असलेला डेटा पॅक अशा काही ट्वीटस्चा नेटवर धुमाकूळ सुरू आहे.

आज दुपारपर्यंत सर्वात चलती असणारा हॅशटॅग होता रिलायन्सएजीएम

Thanks, Mukesh Bhai. #RelianceJio4G is so cheap even I can use it. Don't have to flock phones anymore. #RelianceAGM

— Vijay Mallya (@Thevijaymalllya) September 1, 2016