बॉलिवूड अभिनेत्री प्रियंका चोप्राचा पहिला मराठी सिनेमा ‘व्हेंटिलेटर’ची दोन गाणी रिलीज झाली आहेत. ट्विटरवरून प्रियंकाने स्वतः याबाबत माहिती दिली आहे. गणेशोत्सवानिमीत्त गाणी रिलीज करता आल्याचा आनंद असल्याचं प्रियंकाने म्हटलं आहे.

‘व्हेंटिलेटरची’ या रे या सारे या आणि जय देवा ही दोन बाप्पाची जबरदस्त गाणी रिलीज झाली आहेत.

This season of Ganesh Chaturthi, so proud to launch two Ganpati songs from our Marathi film #Ventilator! https://t.co/YI2XoXD5yi

— PRIYANKA (@priyankachopra) August 31, 2016