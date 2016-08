चेन्नई : अभिनेता धनुषची निर्मिती कंपनी अंतर्गत नुक्त्याच प्रदर्शित झालेल्या राजीनीकांत यांच्या ‘कबाली’चा पुढचा भाग बनवत आहे ,याची माहिती धनुषने आपल्या ट्विटरच्या माध्यमातून दिली.

धनुष म्हणाला, ‘मी या चित्रपटासाठी ‘कबाली’चे निर्देशक पीए रणजित आणि सुपरस्टार रजनीकांत बरोबर काम करणार आहे.

I'm so proud and honoured to announce our production's next film #WunderbarFilms pic.twitter.com/7T3tmy4Cre

