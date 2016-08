७ सप्टेंबरला बाजारात येणार आयफोन ७

Tweet on Twitter

कॅलिफोर्निया : जगातील सर्वात मोठी टेक्नोलॉजी कंपनी अॅपलने आपल्या नव्या आवृत्तीचे फोन जाहीर करण्याच्या कार्यक्रमाची तारीख बदलेली आहे, ७ सप्टेंबर रोजी ‘अॅपल’चा यावर्षातील दुसरा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमात अॅपल कंपनी आपला बहुप्रतीक्षित ‘आयफोन ७’ किंवा ‘आयफोन ६ एसई’ आणि अॅपल वॉच लॉन्च करण्याची शक्यता आहे. अॅपल कंपनीने प्रेस इन्व्हाईटला ‘See you on the 7th’ अशी माहिती दिली आहे.

अॅपलचा नवा आयफोन हा आधीच्या सर्व आयफोनपेक्षा अधिक स्लिम असेल आणि अन्य फीचर्समध्येही थोडेफार बदल करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळते आहे. नव्या आयफोनमध्ये एक मोठा बदल म्हणजे ३.५ एमएम ऑडिओ जॅक नसेल. शिवाय, वॉटर रेसिस्टंट फीचरमध्येही काही बदल करुन अधिक सुरक्षित बनवल्याचं बोललं जात आहे.