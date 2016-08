‘बिईंग सलमान’ गेम लाँच

नवी दिल्लीः बॉलिवूड स्टार सलमान खानने ‘बिईंग सलमान’ नावचा गेम लाँच केला आहे. याबद्दल सलमान खानने ट्विटरवरून या गेमचा टिझर शेयर केला आहे. सलमानने काही दिवसांपूर्वी चाहत्यांना सरप्राईज देण्यार असल्याचं वचन दिलं होतं. चाहत्यांनाही त्याबद्दल चांगलीच उत्सुकता होती. अखेर सलमानने दिलेलं वचन पूर्ण केलं आहे.‘दबंग‘ सिनेमातील चुलबूल पांडे, ‘एक था टायगर‘ सिनेमातील टायगर आणि प्रेम हे तीन पात्र या गेममध्ये आहेत.

My official game #BeingSalmanGame is out now! Khelo ! https://t.co/GZyHg06cx9 pic.twitter.com/dXf4rj3e0U

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) August 28, 2016