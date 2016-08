‘तुम बिन २’मध्ये गाणार वेस्ट इंडीजचा क्रिकेटर ड्वेन ब्राव्हो

आंतराष्ट्रीय क्रिकेट मधील खेळाडू बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करून क्रिकेटबरोबरच अभिनयाचे धडे शिकण्याच्या प्रयत्न्य करत आहेत.

नुकतेच ऑस्ट्रेलियाचा वेगवान गोलंदाज ब्रेट लीने ‘अन इंडियन ‘ चित्रपटामधून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केले आहे, त्यापाठोपाठ आता वेस्ट इंडीजचा धडाकेबाज क्रिकेटर ड्वेन ब्राव्हो लवकरच बॉलिवूडमध्ये प्रवेश करणार आहे.

‘तुम बिन 2’ सिनेमात ब्राव्हो एक गाणं गाणार असून, बॉलिवूड पदार्पणातील हा ब्राव्होचा पहिला सिनेमा आहे. ‘तुम बिन 2’ सिनेमात आदित्य सील, आशिम गुलाटीही दिसणार आहेत.

तुम बिन 2’ या सिनेमाचे दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा आहेत. अनुभव सिन्हा यांनीच आधीच्या ‘तुम बिन’ सिनेमाचं दिग्दर्शन केलं होतं.

India! I'm coming "home" soon. Excited to debut in Tum Bin 2 with @anubhavsinha Stay tuned!

— Dwayne DJ Bravo (@DJBravo47) August 25, 2016